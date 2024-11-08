В Уфе полицейский пострадал во время задержания дебоширов

В Уфе в травмпункте во время пьяной ссоры пострадал полицейский. Прокуратура Орджоникидзевского района утвердила обвинительное заключение против женщины, которая применила насилие в отношении правоохранителя.

Согласно информации, в сентябре двое полицейских прибыли в травмпункт по вызову медиков в связи с буйным поведением двух пьяных мужчин. Во время задержания к ним вышла 35-летняя спутница дебоширов и атаковала одного из сотрудников, ударив его по голове.