В Уфе 6 управляющих компаний понесут наказание за некачественную уборку снега

В Уфе 6 управляющих компаний подвергнуты штрафам за некачественную уборку снега. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, предписания были выданы в рамках контроля за благоустройством.

6 ноября для очистки придомовых территорий в Уфе использовались 91 единица техники и 890 дворников. Во второй половине дня специалисты проверили дворы 68 многоквартирных домов.

По результатам проверки были выявлены нарушения по 12 домам, которые обслуживаются этими шестью жилищными организациями. Если компании не выполнит предписания, они столкнутся с административными мерами.