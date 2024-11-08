Национальный оркестр народных инструментов Башкирии выступил в Екатеринбурге

В Екатеринбурге с аншлагом прошёл концерт Национального оркестра народных инструментов Башкортостана. Зрителям столицы Урала в Свердловской филармонии наши музыканты представили программу «Музыка, рожденная ветром».

Прозвучали как народные башкирские произведения, где звучат курай, кыл-кубыз, думбыра, ятаган в сочетании с ударными и традиционными инструментами, так и современные композиции. Причем некоторые из них написали сами оркестранты.