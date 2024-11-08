В Башкирии выявили нелегальную добычу щебня

С помощью своего экскаватора он извлек 50 кубометров известкового щебня и перевез его на стройку в селе Ермекеево, при этом не имея лицензии на такую деятельность. В результате ему назначили административный штраф в размере 30 тысяч рублей. В его адрес было направлено представление, которое сейчас рассматривается.