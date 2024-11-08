Сотрудники казанского зоопарка пострадали в ДТП в Башкирии

В Башкирии произошло ДТП с участием двух сотрудников казанского зоопарка. Гострудинспекция республики начала расследование данного инцидента, случившегося в Чишминском районе. Согласно информации пресс-службы, вечером 6 ноября на 1436-м километре трассы М-5 «Урал» водитель грузового автомобиля утратил контроль над машиной и выехал на встречную полосу, преодолев ограждение.