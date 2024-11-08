В Уфе обнаружен «таинственный» стрелок, который охотится на голубей

В Уфе стал известен «таинственный» стрелок. Как рассказал местный житель в соцсетях, с лета этого года неизвестный, вероятно, с пневматическим оружием целится в голубей, а также в стекла и фары автомобилей.

На днях в дворе жилых домов были обнаружены мертвые птицы. Один из уфимцев предположил, что стрелок может находиться в доме по улице Ст. Злобина, 28/1 или 28/2, ориентируясь на место, где были найдены мертвые голуби.