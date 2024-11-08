В России отмечается рост заболеваемости вирусом Коксаки

В России инфекционисты отмечают рост заболевших вирусом Коксаки. Чаще всего страдают дети в возрасте до 14 лет. Характерные симптомы – повышенная температура и сыпь на руках, ногах, груди и лице.

Поражается высыпаниями также слизистая глотки, что затрудняет приём пищи. Инкубационный период – около пяти дней. Как правило, болезнь при благоприятном течении можно вылечить за неделю, однако бывают и осложнения в виде менингоэнцефалита.