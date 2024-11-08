В Иглино прошла встреча школьников с участником СВО

В Башкортостане продолжаются встречи учащихся школ с участниками спецоперации. Очередная прошла в молодёжном центре «Алпамыш» села Иглино. Молодые люди смогли пообщаться с кавалером орденов Мужества и генерала Шаймуратова Рэдвалом Неволиным с позывным «Рэд». Он рассказал о своём жизненном пути, учебе в кадетской школе, Саратовском военном институте, службе на Кавказе и, конечно, об участии в СВО.
По словам школьников, из первых уст они узнали о сложностях военной службы, о том, насколько ценится настоящая мужская дружба на поле боя, как важно стремиться к достижению цели и никогда не сдаваться.