В Иглино прошла встреча школьников с участником СВО

На самом деле с первых минут встречи, когда мы смотрели видео о Рэдвале, конечно, это задело, в первую очередь, потому что накатывались слёзы. Это очень тяжело – быть участником специальной военной операции. Для меня показалось, что он настолько искусный педагог, потому что наши ребята в прямом смысле с открытым ртом слушали его с большим восхищением. Я думаю, что почерпнула для себя какие-то моменты основные именно в педагогике, как общаться с ребятами, как с ними коммуницировать, взаимодействовать. Наверное, это нам пример общения, установления контакта с детьми.

Ксения Галеева, и.о. директора молодёжного центра «Алпамыш» с. Иглино