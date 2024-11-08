В Иглино прошла встреча школьников с участником СВО

В Башкортостане продолжаются встречи учащихся школ с участниками спецоперации. Очередная прошла в молодёжном центре «Алпамыш» села Иглино. Молодые люди смогли пообщаться с кавалером орденов Мужества и генерала Шаймуратова Рэдвалом Неволиным с позывным «Рэд». Он рассказал о своём жизненном пути, учебе в кадетской школе, Саратовском военном институте, службе на Кавказе и, конечно, об участии в СВО.

На самом деле с первых минут встречи, когда мы смотрели видео о Рэдвале, конечно, это задело, в первую очередь, потому что накатывались слёзы. Это очень тяжело – быть участником специальной военной операции. Для меня показалось, что он настолько искусный педагог, потому что наши ребята в прямом смысле с открытым ртом слушали его с большим восхищением. Я думаю, что почерпнула для себя какие-то моменты основные именно в педагогике, как общаться с ребятами, как с ними коммуницировать, взаимодействовать. Наверное, это нам пример общения, установления контакта с детьми.

Ксения Галеева, и.о. директора молодёжного центра «Алпамыш» с. Иглино

По словам школьников, из первых уст они узнали о сложностях военной службы, о том, насколько ценится настоящая мужская дружба на поле боя, как важно стремиться к достижению цели и никогда не сдаваться.

Было очень интересно, чувствовалось какое-то небезразличие от человека. Было видно, что он заинтересован в том, чтобы нам что-нибудь рассказать, донести нам какую-нибудь мысль. Я это очень ценю, потому что часто бывает такое: нам рассказывают чисто для галочки в школе или в других организациях. И когда такое происходит, что человек чисто от души приходит, рассказывает вам что-то, это сразу заметно.

Адель Зулькарнаева, ученица МБОУ СОШ №4 им. Даниса Тикеева с. Иглино
Акции БСТ
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями