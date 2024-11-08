В Уфе прошла конференция, посвящённая социально-гуманитарным технологиям

В Уфе прошла всероссийская научно-практическая конференция о современных социально-гуманитарных технологиях. На дискуссии в УУНиТ собрались представители академической среды в сфере социогуманитарных дисциплин Башкортостана, в онлайн-формате подключились и другие регионы.

Специалисты обсуждали возможность использования искусственного интеллекта в общественно-политической сфере, реализацию стратегии молодёжной политики России до 2030 года, инструменты патриотического воспитания и противодействия экстремизму.

На секции также были презентованы пилотные результаты всероссийского исследования по влиянию нейросетей на общественное мнение, были даны сценарии вероятных трансформаций общественно-политического поля в условиях развития современных технологий.