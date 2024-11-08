В Башкирии наблюдается снижение заболеваний геморрагической лихорадкой

С начала 2024 года в Башкирии зафиксировано 156 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом, что почти в 6 раз ниже среднемноголетних показателей. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона, основными факторами заражения являются бытовые условия и визиты в лесные зоны.

Фото №1 - В Башкирии наблюдается снижение заболеваний геморрагической лихорадкой

Осенью и зимой грызуны начинают заходить в дома и хозяйственные постройки, где могут находиться запасы продуктов. Чтобы предотвратить их распространение, рекомендуется:

- Обеспечить герметичность помещений.

- Закрыть вентиляционные отверстия решетками.

- Заделать пути для грызунов и трещины.

- Применять отравленные приманки или механические ловушки.

- Держать жилье и прилегающие участки в чистоте.

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