В Башкирии наблюдается снижение заболеваний геморрагической лихорадкой

С начала 2024 года в Башкирии зафиксировано 156 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом, что почти в 6 раз ниже среднемноголетних показателей. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона, основными факторами заражения являются бытовые условия и визиты в лесные зоны.
Осенью и зимой грызуны начинают заходить в дома и хозяйственные постройки, где могут находиться запасы продуктов. Чтобы предотвратить их распространение, рекомендуется:
- Обеспечить герметичность помещений.
- Закрыть вентиляционные отверстия решетками.
- Заделать пути для грызунов и трещины.
- Применять отравленные приманки или механические ловушки.
- Держать жилье и прилегающие участки в чистоте.