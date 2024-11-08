В Башкирии наблюдается снижение заболеваний геморрагической лихорадкой

С начала 2024 года в Башкирии зафиксировано 156 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом, что почти в 6 раз ниже среднемноголетних показателей. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона, основными факторами заражения являются бытовые условия и визиты в лесные зоны.