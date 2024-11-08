В Уфе открылась выставка «Немцы в российской истории»

В Национальном музее республики открылась выставка, посвященная популяризации истории и культуры российских немцев. Она приурочена к 260-летию с момента подписания Екатериной II манифеста о приглашении в нашу страну гостей из-за рубежа.
Организаторы представили гостям события 24 стенда с информацией о немецком народе. Отдельное внимание уделят экспозиции, где показаны вещи и предметы быта людей. Это печатная и швейная машинки, словари, газеты, экземпляр Библии, посуда, одежда и плетеные корзины.
Все экспонаты принадлежат фонду национального музея. Кроме того, запланированы мастер-классы и встречи с экспертами в лице историков. Выставка продлится до 8 декабря.
Сейчас на территории республики проживают почти три тысячи немцев. Среди них и потомок представителя российской императорской армии Антонина фон Агте. Сейчас его правнук Владимир Агте, он живет в Уфе и является известным краеведом.