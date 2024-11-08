«Работают на дестабилизацию»: эксперт о фейке про отставку Главы Башкирии

Очередная атака фейков на республику. Недружественные СМИ и телеграм-каналы начали активно распространять дезинформацию про якобы отставку Главы Башкортостана. Сообщения примерно одного содержания под копирку раскиданы по десяткам ресурсов, за которыми, как говорят эксперты, стоят уже известные по нашим репортажам деятели, в том числе сбежавшие из России и работающие на страны НАТО.

Проследили цепочку фейков про отставку Радия Хабирова и выяснили, что во вбросе участвовали одни и те же СМИ и телеграм-каналы, которые и ранее вместе в кооперации между собой безуспешно пытались устраивать информационные атаки на власти республики.

Первым этот фейк завуалированным сообщением накануне вбросил телеграм-канал издания «Пруфы» Рауфы Рахимовой. И сразу же следом другой канал, также имеющий отношение к Рахимовой, подхватил эстафету и позволил себе рассуждения на тему того, что состоявшееся накануне в Кремле награждение Радия Хабирова высокой госнаградой может быть предвестником его отставки.

В последнее время имя Рауфы Рахимовой часто всплывает в информационной повестке. Она известна тем, что её СМИ всегда придерживаются позиции против властей, часто публикуют не просто непроверенную и надуманную информацию, но и заведомо ложную. Такая антигосударственная деятельность не осталась незамеченной на федеральном уровне. Недавно суд признал Рауфу Рахимову виновной в публичной дискредитации Вооруженных сил России и оштрафовал на 30 тыс. рублей.

Для чего им это нужно? В первую очередь, это та история, когда они пытаются раскачать ту социально-политическую обстановку, которая есть в республике, на фоне тех успехов и позитивных решений и факторов, которые есть сегодня в нашей республике. Поэтому это история, когда люди пытаются найти определенные факторы и инструменты, чтобы нажиться на определенных событиях, раскачать свой медийный образ, бренд и так далее. Вильдан Исянгильдин, председатель молодёжного правительства Республики Башкортостан

Сразу вслед за ресурсами Рауфы Рахимовой к волне фейков подключился небезызвестный деятель Потылицын — он практически скопировал тезисы «Пруфов», даже не ссылаясь на них. А потом своё слово взяли телеграм-каналы, за которыми стоят члены запрещённой в России экстремистской организации «Башкорт»** и лично иноагент Руслан Габбасов***.

Тут фейк про смену власти в регионе уже попытались представить как свершившийся факт. Кто такой Габбасов*** и как он на деньги Запада давно и без всякого успеха пытается расшатать обстановку в республике, секретом не является. Некогда отсидевший за убийство националист сегодня живёт в Евросоюзе, в открытую симпатизирует неонацистскому режиму в Украине и обещает вместе с армией стран НАТО устроить вооружённое свержение власти в Башкортостане.

Он и Рауфа Рахимова и ранее не скрывали симпатии друг к другу, вместе устраивали управляемые масштабные информационные вбросы. Случилось это и сейчас. Как говорят эксперты, это делается всё так же для одного — расшатать внутриполитическую ситуацию в Башкортостане и в России в интересах недружественных стран.

Есть определённый круг организаций за рубежом, которые работают непосредственно на дестабилизацию обстановки внутри нашей страны и внутри нашего региона. Между зарубежными источниками и внутренними интересантами есть определённый консенсус, именно поэтому всю фейковую информацию они с удовольствием подхватывают, делятся друг с другом и распространяют, пытаясь увеличить информационный охват. Александр Кобыскан, старший научный сотрудник института стратегических исследований Академии наук Республики Башкортостан

Уже далее по отработанной западными спецслужбами технологии вброс про отставку Хабирова подхватили более мелкие и малозначительные интернет-ресурсы. К вечеру эта волна по обыкновению сошла на нет. Единственным результатом фейкового вброса, говорят эксперты, стало лишь то, что недруги Башкортостана и России в очередной раз в открытую проявили себя и продемонстрировали, кто они на самом деле и в чьих интересах работают.

** — Решением Верховного суда РБ от 22.05.2020 г. организация «Башкорт» признана экстремистской организацией и ее деятельность запрещена на территории России.