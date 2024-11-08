В Башкирии ожидаются мокрый снег и ледяной дождь

В выходные погодные условия в республике вновь ожидаются неблагоприятными. Башкортостан окажется под влиянием североатлантического циклона, смещающегося по северным широтам. В зоне его фронтов ожидаются осадки в виде снега и дождя от небольших до умеренных. Местами гололед, мокрый снег, ледяной дождь.

По востоку метель, на отдельных участках дорог снежный накат, заносы. Будет сильный порывистый ветер, в субботу местами он усилится до опасных значений — 25-27 м/с. Температура воздуха ночью и днем от -2 до +3°, по юго-востоку до -12°. В начале следующей недели в тыловой части этого циклона в республике похолодает: ночью от -4 до -14° при прояснениях, днем — до -6°.