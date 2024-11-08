В Уфе стартовал онкологический форум

В столицу Башкортостана прибыли представители онкоиндустрии из университетов и онкодиспансеров России. Трехдневное мероприятие стало платформой для диалога, генерации новых идей и внедрения инновационных решений, объединило ведущих специалистов регионов России и стран СНГ.

На операционном столе 44-летняя некурящая женщина, у которой образовалась злокачественная опухоль в органах дыхания. Но она в надёжных руках специалистов высочайшего класса. Торакоскопическая лобэктомия — самая востребованная в торакальной хирургии операция, оттого и возможность понаблюдать за тем, как ее проводят лучшие московские врачи, — большая удача.

Одновременно заняты практически все операционные, в каждой ведущие специалисты страны. Здесь же наблюдатели, врачи-онкологи. Формат диалога позволяет задавать вопросы прямо в ходе операции.

Мастер-класс провели в рамках практической части международного конгресса «Живая хирургия». Наблюдать за ходом операции можно и онлайн на сайтах профессионального сообщества. Из операционных — за круглый стол. Вопросы онкологической помощи и поиска новых способов улучшения здоровья пациентов обсуждали и на съезде онкологов России.

Мероприятие стало платформой для плодотворного диалога врачей-онкологов из регионов России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Китая, Индии и Южной Кореи. Программа Форума охватила все ключевые аспекты организации онкологической помощи, включая скрининг, раннюю диагностику, лечение, реабилитацию и паллиативную помощь пациентам с различными видами злокачественных новообразований.

На площадке подводили итоги реализации национальной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках национального проекта «Здравоохранение». Лучшим специалистам отрасли вручили ведомственные награды и несколько часов делились опытом и обсуждали, как повысить эффективность борьбы с онкологическими заболеваниями. Здесь же укреплялись мосты, которые были наведены годами ранее.