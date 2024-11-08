В Уфе спасатели не дали упасть ребёнку с 6 этажа

Уфимские спасатели не дали ребенку упасть с 6 этажа. Инцидент произошел в микрорайоне Инорс. Мальчик дошкольного возраста остался дома один, открыл окно и начал звать маму. Благодаря действиям очевидцев и спасателей все завершилось благополучно.

Операция по спасению маленького мальчика развернулась 6 ноября. Сотрудник МЧС Ильдар Валишин прибыл на вызов к дому в микрорайоне Инорс. Крики о помощи ребенка дошкольного возраста доносились из окна на 6 этаже.

В дежурную часть позвонила работница соседней школы. Кричащего мальчика на подоконнике она увидела по дороге на работу. Убедила малыша закрыть окно и осталась на месте дожидаться помощи.

Трагедии удалось избежать благодаря оперативному вызову спасателей. Бригада приехала в течение нескольких минут. Чтобы добраться до окна, использовали автолестницу.

К сожалению, подобные случаи происходят регулярно. И далеко не все они заканчиваются благополучно. В этом году в Башкортостане зафиксировали уже несколько случаев падения детей из окон. Обычно малыши облокачиваются на москитную сетку, которая не выдерживает такую нагрузку.