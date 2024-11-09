Выставка картин из Третьяковки в Уфе продлится до 15 декабря

В столичном музее Нестерова продолжает свою работу московская экспозиция. 49 полотен показывают историю русской живописи от академизма до импрессионизма. С коллекцией из золотого фонда можно ознакомиться до 15 декабря.

«Леля Дервиз» так называется работа Валентина Серова, сделанная в Домотканово — имении, принадлежавшем другу художника. Он часто здесь бывал, а пейзажи вокруг вдохновляли его на творчество. Здесь же автор начал рисовать первые картины в жанре импрессионизма. Эта работа с изображением племянницы Серова хранилась в его личной коллекции.

В музее Нестерова представлены 49 шедевров из собрания Третьяковской галереи. Работы разместили в четырех залах. Каждый раздел — определенный период. Так посетители могут увидеть развитие русской живописи со второй половины 19 века и до начала 20 века и влияние на неё стилевых течений.

Как театр начинается с вешалки, так и в музее ажиотаж уже на кассе. Экспозиция очень популярна у жителей столицы, уже в субботу с раннего утра много желающих окунуться в классическое искусство.