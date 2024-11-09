В Уфе состоялась премьера спектакля «Русалочка»

В Уфе на сцене Театра кукол состоялась премьера спектакля «Русалочка» по мотивам одноимённой сказки Ганса Христиана Андерсена. Роли главной героини исполняют две актрисы: одна в кукольном варианте, а другая вживую. Зрителям покажут жизнь персонажей в подводном мире и на суше, причем с использованием спецэффектов и видеоанимации.
Пьеса по мотивам знаменитой сказки Ганса Христиана Андерсена начинается с диалога между столяром и его внучкой на фоне моря и лодки. По характеру она бойкая и очень эмоциональная. С высоты прожитых лет дедушка рассказывает ей историю о юной девочке, которая обитает под водой.
Затем действия переносятся уже в морское царство. Ее главную героиню — Русалку — постоянно влечет в мир людей. Втайне от всех она общается с затонувшей статуей. Правда, это видят ее сестры, которые посмеиваются над происходящим.
Кукольную героиню Русалки на сцене исполняет актриса Надежда Беззубова. История безответной и сильной любви между обитательницей моря и принца трогает до глубины души, признается артистка. Морская принцесса в спектакле представлена в четырех образах: с плавниками и без. Причем фигуры тростевые и планшетные.
Все куклы, как говорят артисты, перед началом спектакля зарядили, то есть подготовили. И даже потрогать их нашей съемочной группе категорически запретили, чтобы актеры могли взять их в руки и начать действие на сцене.
И тем самым не нарушить атмосферу волшебства во время всего спектакля. Она обеспечивается благодаря компьютерной графике и видеопроекции вкупе с музыкой, которую написал композитор Владислав Савватеев.
В спектакле есть и живой образ Русалки в исполнении Райли Гизатуллиной. Спектакль, по словам режиссёра-постановщика Виктории Щербаковой, адресован не только детям, но и взрослым.
Пьеса написана совместно с драматургом Владимиром Аношкиным и длится почти один час. В ней задействованы 12 актеров. Увидеть постановку вновь можно будет только в следующем году.