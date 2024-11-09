В Уфе дали старт Универсиаде на Кубок Главы Башкирии

Есть серьезная на самом деле конкуренция, мы договорились, что если будут третий раз победителями, то вот этот огромный кубок останется им на вечное хранение. Самое главное — мы еще раз говорим и показываем, что у нас спортивное студенчество, спортивная республика, спортивная страна.

Руслан Хабибов, и.о. министра спорта Республики Башкортостан