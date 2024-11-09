В Уфе дали старт Универсиаде на Кубок Главы Башкирии

В Уфе стартовала третья Универсиада по летним и зимним видам спорта на Кубок Главы Республики Башкортостан. В Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой состоялась торжественная церемония открытия этих соревнований. За результаты прошлого учебного года были награждены победитель и призеры Универсиады.
Первое место во второй раз подряд занял Башкирский государственный аграрный университет. На втором и третьем расположились Нефтяной технический университет и Уфимский университет науки и технологий.
В этом году в рамках Универсиады будет охвачено 33 вида спорта, что на 5 больше, чем в прошлом. Традиционно в соревнованиях примут участие 12 вузов Республики Башкортостан. Первые старты начнутся уже 18 ноября с дисциплины «баскетбол».