В Уфе дали старт Универсиаде на Кубок Главы Башкирии

В Уфе стартовала третья Универсиада по летним и зимним видам спорта на Кубок Главы Республики Башкортостан. В Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой состоялась торжественная церемония открытия этих соревнований. За результаты прошлого учебного года были награждены победитель и призеры Универсиады.

Первое место во второй раз подряд занял Башкирский государственный аграрный университет. На втором и третьем расположились Нефтяной технический университет и Уфимский университет науки и технологий.

Фото №1 - В Уфе дали старт Универсиаде на Кубок Главы Башкирии

Есть серьезная на самом деле конкуренция, мы договорились, что если будут третий раз победителями, то вот этот огромный кубок останется им на вечное хранение. Самое главное — мы еще раз говорим и показываем, что у нас спортивное студенчество, спортивная республика, спортивная страна.

Руслан Хабибов, и.о. министра спорта Республики Башкортостан

В этом году в рамках Универсиады будет охвачено 33 вида спорта, что на 5 больше, чем в прошлом. Традиционно в соревнованиях примут участие 12 вузов Республики Башкортостан. Первые старты начнутся уже 18 ноября с дисциплины «баскетбол».

Мы все-таки стараемся развивать. Из года в год потребности наших студентов в новых формах физической активности только увеличиваются. Программа из года в год будет только расширяться.

Максим Степанов, председатель профсоюзного физкультурно-спортивного клуба «Буревестник»
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