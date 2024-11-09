В Уфе завершились всероссийские соревнования по панкратиону

Они были приурочены памяти участника СВО Рината Валеева, который погиб в ходе боевых действий. В турнире приняли участие около 300 борцов из 10 регионов страны. В первый день участники соревновались в традиционном разделе, во второй — в классическом.
Ринат Валеев погиб в ходе специальной военной операции в августе этого года. Тогда было принято решение провести соревнования по спортивной борьбе памяти бойца. На торжественном открытии присутствовала семья Рината Шакуровича.
На уфимском старте собрались сильнейшие спортсмены. Конкуренцию башкирским борцам составили гости из Санкт-Петербурга, Московской области и других регионов. Соревнования проводились в двух разделах: традиционном и классическом. В первый день борцы состязались в ограниченном контакте, позже прошли поединки без ограничений.
Не только юноши, но и девушки доказывают своё мастерство в панкратионе. Эвелина Ахиярова успела попробовать себя уже в двух видах единоборств: в грэпплинге и панкратионе. В финальном поединке всероссийского старта Эвелина по очкам и с большим отрывом победила еще одну спортсменку из Башкортостана Милану Кононову — 18:5.
Уверенно дошёл до финала Альберт Гарейшин. В решающей схватке он встретился с представителем Чувашской Республики Тимуром Хасяновым. С минимальным отрывом в два балла Альберт одержал победу 6:4 и поднялся на первую ступень пьедестала.
В итоге первое общекомандное место завоевала сборная Башкортостана. Сейчас борцы будут готовиться к новым состязаниям. В планах принять участие в отборочных республиканских турнирах, а после выступить на первенстве и чемпионате Приволжского федерального округа в Уфе.