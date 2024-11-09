В Уфе завершились всероссийские соревнования по панкратиону

Они были приурочены памяти участника СВО Рината Валеева, который погиб в ходе боевых действий. В турнире приняли участие около 300 борцов из 10 регионов страны. В первый день участники соревновались в традиционном разделе, во второй — в классическом.

Ринат Валеев погиб в ходе специальной военной операции в августе этого года. Тогда было принято решение провести соревнования по спортивной борьбе памяти бойца. На торжественном открытии присутствовала семья Рината Шакуровича.

На уфимском старте собрались сильнейшие спортсмены. Конкуренцию башкирским борцам составили гости из Санкт-Петербурга, Московской области и других регионов. Соревнования проводились в двух разделах: традиционном и классическом. В первый день борцы состязались в ограниченном контакте, позже прошли поединки без ограничений.

Наши ребята, как обычно, это лидеры. Два года подряд мы уже первые на Первенстве России, и сегодня мы доказываем, что башкирский панкратион один из сильнейших в стране. Радмир Хайруллин, президент федерации панкратиона Республики Башкортостан

Не только юноши, но и девушки доказывают своё мастерство в панкратионе. Эвелина Ахиярова успела попробовать себя уже в двух видах единоборств: в грэпплинге и панкратионе. В финальном поединке всероссийского старта Эвелина по очкам и с большим отрывом победила еще одну спортсменку из Башкортостана Милану Кононову — 18:5.

Мы с ней до этого встречались на двух соревнованиях, получается, на двух отборах. У неё есть стимул, ей просто нужно тренироваться, и я думаю, она хорошо выступит. Эвелина Ахиярова, победительница Всероссийских соревнований по панкратиону

Уверенно дошёл до финала Альберт Гарейшин. В решающей схватке он встретился с представителем Чувашской Республики Тимуром Хасяновым. С минимальным отрывом в два балла Альберт одержал победу 6:4 и поднялся на первую ступень пьедестала.

Второй бой у меня тоже был такой же. Соперник хотел пойти в ноги, но ничего не получалось, и также я по баллам его опять выиграл. И занял в этих соревнованиях первое место. Альберт Гарейшин, победитель Всероссийских соревнований по панкратиону