В Башкирии осадки подняли уровень рек

В начале ноября в Башкирии уровень рек повысился из-за обильных осадков, которые шли в виде дождя и мокрого снега.
Например, у Монумента Дружбы уровень реки Белой за первую неделю ноября увеличился на 25 сантиметров, а в Стерлитамаке поднялся на 12. Подобные изменения были зафиксированы и на реке Уфа у поселка Шакша.
Согласно прогнозам, до конца ноября в регионе ожидаются оттепели. Температура ночью не будет опускаться ниже -5 градусов. В таких условиях лед сможет образоваться лишь на стоячих водоемах и небольших реках с медленным течением. Большинство рек в этом районе останутся открытыми, что будет влиять на уровень воды.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.