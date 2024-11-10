В Башкирии осадки подняли уровень рек

Согласно прогнозам, до конца ноября в регионе ожидаются оттепели. Температура ночью не будет опускаться ниже -5 градусов. В таких условиях лед сможет образоваться лишь на стоячих водоемах и небольших реках с медленным течением. Большинство рек в этом районе останутся открытыми, что будет влиять на уровень воды.