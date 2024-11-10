В Башкирии осадки подняли уровень рек

В начале ноября в Башкирии уровень рек повысился из-за обильных осадков, которые шли в виде дождя и мокрого снега.

Фото №1 - В Башкирии осадки подняли уровень рек

Например, у Монумента Дружбы уровень реки Белой за первую неделю ноября увеличился на 25 сантиметров, а в Стерлитамаке поднялся на 12. Подобные изменения были зафиксированы и на реке Уфа у поселка Шакша.

Согласно прогнозам, до конца ноября в регионе ожидаются оттепели. Температура ночью не будет опускаться ниже -5 градусов. В таких условиях лед сможет образоваться лишь на стоячих водоемах и небольших реках с медленным течением. Большинство рек в этом районе останутся открытыми, что будет влиять на уровень воды.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС.

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