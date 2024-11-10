В Уфе ожидаются сильные магнитные бури

Новая солнечная активность вызывает усиление геомагнитного шторма, который может достигнуть шести баллов по шкале интенсивности. Этот шторм обещает быть одним из самых продолжительных за текущий год.

В такие периоды могут усугубиться проблемы со здоровьем, проявляясь в виде сильных головных болей и скачков артериального давления. Люди с хроническими заболеваниями могут столкнуться с обострениями. Особенно чувствительными к этому будут те, кто страдает повышенным или пониженным артериальным давлением, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями.