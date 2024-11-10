В Уфе ожидаются сильные магнитные бури в ближайшие дни, сообщает портал «My-calend».
Новая солнечная активность вызывает усиление геомагнитного шторма, который может достигнуть шести баллов по шкале интенсивности. Этот шторм обещает быть одним из самых продолжительных за текущий год.
В такие периоды могут усугубиться проблемы со здоровьем, проявляясь в виде сильных головных болей и скачков артериального давления. Люди с хроническими заболеваниями могут столкнуться с обострениями. Особенно чувствительными к этому будут те, кто страдает повышенным или пониженным артериальным давлением, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Поэтому рекомендуется заранее подготовиться и иметь под рукой необходимые лекарства для облегчения возможных симптомов, связанных с магнитной бурей.
Фото: портал My-calend.