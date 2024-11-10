Новым главой Альшеевского района Башкирии стал Наиль Абелгузин

Наиль Абелгузин родился 19 апреля 1977 года в Уфе. В 1999 году он закончил Башкирский государственный университет по специальности «Национальная экономика» и получил квалификацию экономиста. В 2006 году завершил аспирантуру и защитил диссертацию, получив степень кандидата экономических наук. С августа 2020 года он работал главным советником управления главы Республики Башкортостан, занимаясь вопросами взаимодействия с муниципальными образованиями.