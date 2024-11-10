В Уфе волонтеры спасают сбитую косулю

В Уфе волонтеры оказывают помощь косуле, сбитой машиной, которая была доставлена в карантинный центр. Как сообщает Центр диких животных «Пин и Пуф», у животного возможны серьезные травмы, включая черепно-мозговую травму, повреждения глаза и перелом задней правой ноги, а также подозрение на внутренние травмы. Один из волонтеров, справившись с транспортировкой, сделал косуле укол обезболивающего, чтобы она могла отдохнуть. Несмотря на тяжелое состояние, животное осталось в живых.