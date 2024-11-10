Глава Башкирии поздравил сотрудников МВД с праздником

У ребят сегодня праздник, но и в этот день они находятся на своём посту, защищают нашу страну, наше общество. Все наши жители благодарны сотрудникам полиции за непростую работу. Отрадно, что в органы внутренних дел приходят трудиться и молодые специалисты с высшим образованием. Многие из них для работы в полиции получают второе образование. Обязательно будем поддерживать наших стражей правопорядка. Огромное им спасибо!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан