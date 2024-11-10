Глава Башкирии поздравил сотрудников МВД с праздником

Глава Башкирии поздравил сотрудников МВД с Днем полиции. В своих соцсетях Радий Хабиров поделился, что многие его друзья служили или продолжают службу в правоохранительных органах, и как юрист он осознает сложности и ответственность данной профессии.

Фото №1 - Глава Башкирии поздравил сотрудников МВД с праздником

Хабиров пожелал полицейским здоровья и выразил им свою благодарность за их труд. Он также акцентировал внимание на важности уважительного отношения к полиции, чему и учит своих сыновей.

В этот праздничный день Радий Хабиров вместе с семьей посетил участковый пункт полиции № 11 в Уфимском районе. В отделе трудятся два участковых – Айдар Гайнатуллин и Азамат Нурмухаметов, а также инспектор по делам несовершеннолетних Карина Хайруллина. Руководитель региона ознакомился с условиями работы офицеров и отметил, что на их плечах очень непростая служба.

У ребят сегодня праздник, но и в этот день они находятся на своём посту, защищают нашу страну, наше общество. Все наши жители благодарны сотрудникам полиции за непростую работу. Отрадно, что в органы внутренних дел приходят трудиться и молодые специалисты с высшим образованием. Многие из них для работы в полиции получают второе образование. Обязательно будем поддерживать наших стражей правопорядка. Огромное им спасибо!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Фото: соцсети Радия Хабирова.

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