В Башкирии пьяный мужчина угнал авто

Вечером 48-летний житель деревни Костино обратился к сотрудникам ДПС и сообщил о том, что у него угнали «Мицубиси Галант». Он всего на несколько минут зашёл в магазин в Янауле, оставив машину заведённой и без охраны. Когда вышел, её уже не оказалось.
К его удивлению, всего через 30 минут угнанный автомобиль был найден и остановлен сотрудниками полиции в центре города. За его рулём находился 34-летний местный житель.
Мужчину доставили в полицию, где он признался в угоне. Выяснилось, что он был выпившим и, увидев припаркованную машину, решил прокатиться.
По данному факту возбуждено уголовное. Максимальное наказание за такое деяние — до пяти лет лишения свободы. Проводится следствие, а автомобиль помещён на штрафную стоянку.