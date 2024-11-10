В Башкирии пьяный мужчина угнал авто

Вечером 48-летний житель деревни Костино обратился к сотрудникам ДПС и сообщил о том, что у него угнали «Мицубиси Галант». Он всего на несколько минут зашёл в магазин в Янауле, оставив машину заведённой и без охраны. Когда вышел, её уже не оказалось.

К его удивлению, всего через 30 минут угнанный автомобиль был найден и остановлен сотрудниками полиции в центре города. За его рулём находился 34-летний местный житель.

Мужчину доставили в полицию, где он признался в угоне. Выяснилось, что он был выпившим и, увидев припаркованную машину, решил прокатиться.