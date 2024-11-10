В Башкирии борются с последствиями первых снегопадов

Календарная зима ещё не наступила, а обильные снегопады уже проверили коммунальные службы на прочность. На неделе в Уфе выпала почти четверть от месячной нормы осадков. Многие улицы и дороги столицы завалило снегом, что привело к увеличению числа ДТП и стало причиной десятибалльных пробок. На борьбу со стихией вывели 300 единиц спецтехники, которые работали в круглосуточном режиме. Нелегко пришлось и жителям Зауралья, в том числе тем, кто пытался туда доехать. Горные дороги превратились в ледяную полосу препятствий, сходу покорить которую удавалось не всем. О последствиях первого серьезного снегопада, прогнозах синоптиков и о том, как в предстоящем сезоне будут бороться с осадками, – в нашем сюжете.
Любишь кататься – люби и саночки возить. Смысл этот пословицы на себе ощутили пассажиры автобуса №75. Чтобы доехать до нужной остановки, им сначала пришлось вытолкать общественный транспорт из ледяной ловушки. Остальным повезло немного больше. Хоть и пришлось постоять в 10-бальных пробках, зато, как говорится, не пешком.
На борьбу с последствиями снегопада вывели целую армию спецтехники – 800 по всей республике, из которых более 300 единиц – на улицах Уфы. Но не везде они смогли отработать эффективно. Причина – в самих автовладельцах, которые оставляли машины вдоль проезжей части. Коммунальные и дорожные службы перевели в круглосуточный режим работы.
Помогали уфимцам 800 столичных дворников.
А вот автолюбители друг другу мешали. Пробки на дорогах также возникли из-за множества аварий. В основном в ДТП с механическими повреждениями попадали машины на летней резине. Чтобы не отмечать «день жестянщика», водители занимали очереди на шиномонтаж с самого утра.
Сложнее всего было автовладельцам, которых непогода застала за городом. Затруднения движения были отмечены на трассе Уфа – Инзер – Белорецк. Фуры буксовали на подъём, создавая пробки. Из-за непогоды на некоторых участках дорог Зауралья даже пришлось вводить ограничения на движение грузового и пассажирского транспорта. А в Сибае коммунальщики оказались на высоте. Из-за обильных осадков они вышли на очистку снега с крыш, параллельно сбивали сосульки, которые были опасны для пешеходов.
Пока этот снегоплавильный пункт действует всего вполсилы. Сдана только первая очередь всего объекта. Строительство второго этапа продолжается. Работы начались в июне. И, по заверению специалистов, до сдачи объекта осталось не более двух недель.
На небольшом участке земли многотонные краны и экскаваторы работают с ювелирной точностью. Объект нужный и долгожданный. Плавить снег намного экологичнее, чем складировать на полигонах. По сути, осадки выгружают в огромную ванну, в которой они растапливаются сточными водами, а после очистки попадают в городской коллектор.
Объект станет вторым подобным в городе. Первый работает в северной части Уфы, на улице Трамвайной.
В прошлом году первая очередь этого снегоплавильного завода растопила 180 тысяч кубометров снега. Если перевести в грузовые автомобили, это 9000 самосвалов. Когда сдадут вторую очередь, эта цифра вырастет как минимум вдвое. Ну а в перспективе аналогичные объекты должны появиться во всех районах города.