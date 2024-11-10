В Башкирии борются с последствиями первых снегопадов

Календарная зима ещё не наступила, а обильные снегопады уже проверили коммунальные службы на прочность. На неделе в Уфе выпала почти четверть от месячной нормы осадков. Многие улицы и дороги столицы завалило снегом, что привело к увеличению числа ДТП и стало причиной десятибалльных пробок. На борьбу со стихией вывели 300 единиц спецтехники, которые работали в круглосуточном режиме. Нелегко пришлось и жителям Зауралья, в том числе тем, кто пытался туда доехать. Горные дороги превратились в ледяную полосу препятствий, сходу покорить которую удавалось не всем. О последствиях первого серьезного снегопада, прогнозах синоптиков и о том, как в предстоящем сезоне будут бороться с осадками, – в нашем сюжете.

Любишь кататься – люби и саночки возить. Смысл этот пословицы на себе ощутили пассажиры автобуса №75. Чтобы доехать до нужной остановки, им сначала пришлось вытолкать общественный транспорт из ледяной ловушки. Остальным повезло немного больше. Хоть и пришлось постоять в 10-бальных пробках, зато, как говорится, не пешком.

На борьбу с последствиями снегопада вывели целую армию спецтехники – 800 по всей республике, из которых более 300 единиц – на улицах Уфы. Но не везде они смогли отработать эффективно. Причина – в самих автовладельцах, которые оставляли машины вдоль проезжей части. Коммунальные и дорожные службы перевели в круглосуточный режим работы.

В первую очередь, конечно, мы убираем остановки общественного транспорта, тротуары для удобства передвижения наших пешеходов, а также улично-дорожную сеть. Ильвир Хамидуллин, начальник отдела коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района г. Уфы

Помогали уфимцам 800 столичных дворников.

Убираемся, подметаем, чтобы было чисто для людей, для народа, чтобы было удобно ходить, ездить, чтобы ничего не мешало. Кристина Суворова, дворник

А вот автолюбители друг другу мешали. Пробки на дорогах также возникли из-за множества аварий. В основном в ДТП с механическими повреждениями попадали машины на летней резине. Чтобы не отмечать «день жестянщика», водители занимали очереди на шиномонтаж с самого утра.

Сложнее всего было автовладельцам, которых непогода застала за городом. Затруднения движения были отмечены на трассе Уфа – Инзер – Белорецк. Фуры буксовали на подъём, создавая пробки. Из-за непогоды на некоторых участках дорог Зауралья даже пришлось вводить ограничения на движение грузового и пассажирского транспорта. А в Сибае коммунальщики оказались на высоте. Из-за обильных осадков они вышли на очистку снега с крыш, параллельно сбивали сосульки, которые были опасны для пешеходов.

Люди ходят, много магазинов, где большая проходимость. Опасно. С колясками мамаши гуляют. Боишься, что на коляску что-нибудь упадёт, не дай бог. Наталья Пуркина, техник-смотритель управляющей компании

Пока этот снегоплавильный пункт действует всего вполсилы. Сдана только первая очередь всего объекта. Строительство второго этапа продолжается. Работы начались в июне. И, по заверению специалистов, до сдачи объекта осталось не более двух недель.

Закончено строительство самой бетонной чаши, куда будет сваливаться снег. Ведутся уже подготовительные работы по благоустройству. Начинаем пуско-наладочные работы насосов, всего оборудования. Сам комплекс будем уже прогонять в работе. Думаю, после 20 ноября мы его откроем. Артур Исламов, руководитель проекта

На небольшом участке земли многотонные краны и экскаваторы работают с ювелирной точностью. Объект нужный и долгожданный. Плавить снег намного экологичнее, чем складировать на полигонах. По сути, осадки выгружают в огромную ванну, в которой они растапливаются сточными водами, а после очистки попадают в городской коллектор.

Такие объекты для Уфы нужны. Потому что куда снег вывозить? На природу, что ли? Это наносит вред экологии. А здесь утилизируется полностью. Работаем в ускоренном режиме, ночные смены тоже уже есть. Переходим в круглосуточный режим. Айнур Шафиков, машинист автокрана

Объект станет вторым подобным в городе. Первый работает в северной части Уфы, на улице Трамвайной.

Этот наш снегоплавильный пункт удобен тем, что он территориально находится в центре нашего района. Сюда намного быстрее доставляют снег, потому что плечо короткое. Аяз Хайбрахманов, директор службы по благоустройству Советского района г. Уфы