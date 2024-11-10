Новые ФОК и дом культуры: как будет развиваться северо-восток Башкирии

Новый импульс для развития получит и северо-восток. В Белокатайском районе в следующем году построят спорткомплекс, а в Мечетлинском откроют новый дом культуры. Такие поручения Радий Хабиров дал во время своего визита в эти муниципалитеты. Руководитель региона поставил перед чиновниками много задач, в частности, навести порядок в сфере ЖКХ и дорожного хозяйства. А еще Радий Хабиров принял на должность новую главу – пятую по счету женщину-руководительницу районной администрации.

Едва жители Новомуслюмово Мечетлинского района узнали о приезде главы республики, как сразу выстроились в очередь. Взрослые и дети не упускают возможность сфотографироваться и, самое главное, поблагодарить. Совсем скоро на этом месте в рамках нацпроекта откроется новый дом культуры. Построить ДК сельчанам пообещали еще в 2021 году. К тому моменту местный клуб не работал уже пять лет. За пару дней до рабочего визита главы несколько жителей попали в ДТП, потому что поехали на праздник в другое село. Тогда Радий Хабиров твердо пообещал навести порядок. И вот теперь заехал посмотреть, как идут работы на стройплощадке.

А вот жители села Новобелокатай ждут, когда в райцентре построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Сейчас дети вынуждены заниматься в здании старой спортшколы, в которой, мягко говоря, тесновато. В спартанских условиях тренируются и боксеры.

На первый взгляд, в основном спортзале неплохие условия. Здесь и большая площадка для игровых видов спорта, и даже хороший ринг, чтобы готовить будущих бойцов. Однако вот уже целый год никакие занятия здесь не проводят. Тренироваться здесь небезопасно. Ангар находится в аварийном состоянии.

Раньше здесь даже организовывали межрайонные чемпионаты. Теперь ездят на турниры в соседние муниципалитеты. Глава республики в ходе осмотра поручил построить в Новобелокатае модульный физкультурно-оздоровительный комплекс. Его начнут возводить в следующем году.

Эта задача ляжет уже на плечи новой главы района. На муниципальном совете руководителем администрации избрали Лилию Мулланурову. Она стала пятой по счету женщиной-главой муниципалитета. Радий Хабиров пожелал ей успехов и обозначил вектор развития всего северо-востока.

В числе первоочередных задач – навести порядок в сфере ЖКХ и сделать дороги. К примеру, недавно построенная трасса Бирск – Тастуба – Сатка уже стала хорошей альтернативой М-5. Транспортная доступность, как считают сами местные жители, поможет привлечь в районы северо-востока инвесторов, а также туристов. В этой части республики, например, расположена одна из жемчужин-здравниц Башкортостана – санаторий «Карагай». Он активно принимает гостей и из соседних областей. В этом году учреждение отметило юбилей.