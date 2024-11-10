В Уфе прошёл III Поволжский онкологический форум

В Уфе впервые уничтожили опухоль в легком с помощью криоабляции – замораживания. Операция прошла в рамках третьего Поволожского онкологического форума. В Уфу приехали лучшие врачи России и других стран. Съезд проходил и на дискуссионных площадках, и в медучреждениях. Именитые специалисты провели сложнейшие операции в Республиканском онкологическом диспансере и клинике БГМУ. За их ходом наблюдали тысячи медиков едва ли не по всему миру.

Для уничтожения опухоли в лёгком пациента достаточно её охладить. Это если максимально просто. На деле же всё это – сложный процесс, который сейчас проводят всего в нескольких больницах в России. И клиника БГМУ теперь в их числе.

Мы можем на роботе ее удалить, тогда будет четыре, например, разреза, где-то 1,5 см. Сейчас это один прокол иглы и замораживание опухоли. Это возможно у пациентов, у которых небольшие опухоли, поэтому мы обращаем внимание на то, что приходить надо раньше. И второе – это у тех, у кого невозможно хирургическое вмешательство, тех, кого мы не можем прооперировать по их функциональным показателям. Артур Авзалетдинов, заведующий торакальным хирургическим отделением клиники БГМУ, доктор медицинских наук

Раковые клетки погибают в результате перепада температур. К опухоли подводят криозонд, который охлаждает её до минус 200 градусов, ледяные кристаллы разрушают структуру. Последующее нагревание приводит к температурному шоку, и клетка погибает. Но врачам необходимо видеть и понимать, что происходит внутри. Для этого используют роботизированную ангиографическую установку. Отсканировав пациента поворотом С-дуги, врачи могут получить информацию о структурах в высочайшем разрешение.

Такие возможности есть, в принципе, и у обычных томографов, но уникальность заключается в том, что эта система превращает тело пациента в такое стереотаксическое пространство, в котором мы используем еще технологии дополненной рентгеноскопии, то есть мы можем прочертить траекторию какую-то, внутрисосудистую или через кожу, и использовать траекторию в режиме дополненной рентгеноскопии, а затем проводить какие-то лечебные, диагностические вмешательства. Павел Балахнин, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова /Санкт-Петербург/

Это и позволило подвести иглу криозонда к маленькой опухоли внутри лёгкого. Криоабуляция врачам республики знакома уже давно. Но вот для уничтожения опухоли в легком применили впервые. Мастер-класс провёл специалист из Санкт-Петербурга. Уфа на несколько дней стала центром для всего профессионального сообщества онкологов. Башкортостан принял Поволожский форум. И медицинские съезды отличаются от других тем, что проходят не только на конгрессных площадках, но и в операционных.

В клинике БГМУ шесть операционных работали в режиме нон-стоп. Известные хирурги-онкологи из разных федеральных центров прооперировали 14 сложнейших пациентов. При этом специалисты комментировали все действия для коллег, наблюдающих за прямой трансляцией.

Из операционных – за круглый стол. В повестке форума – вопросы онкологической помощи и поиска новых способов лечения и профилактики. Помимо ведущих российских специалистов, в Уфу приехали врачи из Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Китая, Индии и Южной Кореи.