В Уфе прошёл III Поволжский онкологический форум

В Уфе впервые уничтожили опухоль в легком с помощью криоабляции – замораживания. Операция прошла в рамках третьего Поволожского онкологического форума. В Уфу приехали лучшие врачи России и других стран. Съезд проходил и на дискуссионных площадках, и в медучреждениях. Именитые специалисты провели сложнейшие операции в Республиканском онкологическом диспансере и клинике БГМУ. За их ходом наблюдали тысячи медиков едва ли не по всему миру.
Для уничтожения опухоли в лёгком пациента достаточно её охладить. Это если максимально просто. На деле же всё это – сложный процесс, который сейчас проводят всего в нескольких больницах в России. И клиника БГМУ теперь в их числе.
Раковые клетки погибают в результате перепада температур. К опухоли подводят криозонд, который охлаждает её до минус 200 градусов, ледяные кристаллы разрушают структуру. Последующее нагревание приводит к температурному шоку, и клетка погибает. Но врачам необходимо видеть и понимать, что происходит внутри. Для этого используют роботизированную ангиографическую установку. Отсканировав пациента поворотом С-дуги, врачи могут получить информацию о структурах в высочайшем разрешение.
Это и позволило подвести иглу криозонда к маленькой опухоли внутри лёгкого. Криоабуляция врачам республики знакома уже давно. Но вот для уничтожения опухоли в легком применили впервые. Мастер-класс провёл специалист из Санкт-Петербурга. Уфа на несколько дней стала центром для всего профессионального сообщества онкологов. Башкортостан принял Поволожский форум. И медицинские съезды отличаются от других тем, что проходят не только на конгрессных площадках, но и в операционных.
В клинике БГМУ шесть операционных работали в режиме нон-стоп. Известные хирурги-онкологи из разных федеральных центров прооперировали 14 сложнейших пациентов. При этом специалисты комментировали все действия для коллег, наблюдающих за прямой трансляцией.
Из операционных – за круглый стол. В повестке форума – вопросы онкологической помощи и поиска новых способов лечения и профилактики. Помимо ведущих российских специалистов, в Уфу приехали врачи из Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Китая, Индии и Южной Кореи.
Онлайн-формат позволил удаленно следить за форумом тысячам специалистов в России и других странах. Но конечный получатель пользы – это сами пациенты. Многое в лечении зависит от мастерства врачей и технологий. Но по-прежнему решающим может стать время. И чем раньше пациент обратится за помощью, тем выше шансы. Иногда жизнь может спасти вовремя пройденная диагностика.