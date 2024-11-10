Опыт Башкирии по поддержке участников СВО будут тиражировать на всю страну

Опыт Башкортостана по поддержке участников специальной военной операции будут тиражировать на всю страну. Об этом телеканалу БСТ рассказал исполняющий обязанности первого заместителя премьер-министра региона Урал Кильсенбаев. На неделе он принял участие в семинаре-совещании государственного фонда «Защитники Отечества», где собрались не только руководители региональных филиалов, но и председатели МВК.