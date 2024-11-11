Профсоюз работников здравоохранения Башкирии отмечает 105-летие

В Уфе состоялось торжественное мероприятие, посвященное 105-летию Республиканского профсоюза работников здравоохранения. На праздник пришли ветераны профсоюзного движения и те, кто сейчас возглавляет эти организации.
Они не только выполняют свою основную работу, но и помогают коллегам в защите их трудовых прав, в создании безопасных условий труда, в формировании атмосферы взаимопонимания и поддержки в коллективах.
Кроме того, на мероприятии был организован сбор гуманитарной помощи представителей Стерлитамака, Бижбулякского района и Республиканского кардиоцентра. Студенты БГМУ во время встречи в Доме профсоюзов сплели масксети. Всё это в скором времени будет отправлено бойцам на передовую.