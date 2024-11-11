В Уфе прошло заседание совета отделения Российского исторического общества

Обновление книг по истории, патриотическое воспитание школьников и не только. Об этом говорили на конференции, посвященной 50-летию института исторического, правового и социально-гуманитарного образования БГПУ.

В этом году также отмечается 90-летие школьного исторического образования в России. Рассматривались также вопросы оцифровки архивной информации, сохранения исторической справедливости.