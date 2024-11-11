Вахтовик из Башкирии заплатит 150 тыс. рублей за пожар в Иркутской области

Работник-вахтовик из Башкирии будет привлечён к ответственности за лесной пожар в Иркутской области. Министерство лесного комплекса региона намерено взыскать с него 150 тысяч рублей. Это средства, затраченные на тушение пожара, возникшего в начале мая из-за его неосторожности.