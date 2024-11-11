В Уфе прошел гала-концерт фестиваля «Русская песня»

В Уфе прошел гала-концерт в рамках XI Межрегионального фестиваля «Русская песня». В творческом событии участвуют народные коллективы и артисты, выступающие сольно. Причем не только профессионалы, но и начинающие.

Всего для участия в конкурсе было подано более 130 заявок из разных уголков Башкортостана и четырех регионов страны. До финала дошли лишь около 30 исполнителей. Они порадовали зрителей известными народными песнями.