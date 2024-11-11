В Уфе завершился смотр-конкурс талантов художественного слова

В Уфе завершился городской смотр-конкурс талантов художественного слова «Вдохновение». Его проводят уже в 18-й раз. В нем принимают участие воспитанники детских садов и школьники.
В этом году состязание посвятили Дню Республики Башкортостан, 80-летию Великой Победы и 105-летию со дня рождения Мустая Карима. Отборочные этапы прошли более 200 конкурсантов, в финал вышли порядка 70.
Участники представили на рассмотрение оценочной комиссии стихи на башкирском, русском, татарском, чувашском – всего на семи языках.