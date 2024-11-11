В Уфе водитель эвакуатора устроил дрифт с пассажиром

В Уфе водитель эвакуатора попал под внимание полиции из-за видео, которое появилось в интернете. На записи видно, как он дрифтит по улицам города и перевозит пассажира, сидящего на платформе, а не в кабине.
Сотрудники ГАИ сообщили, что такая перевозка нарушает правила дорожного движения. Информация была передана патрульным экипажам, которые смогли найти и остановить указанное транспортное средство. За рулём находился 30-летний местный житель. В результате были составлены несколько административных протоколов за нарушения, включая правило о перевозке пассажиров.
Фото: ГАИ Уфы.