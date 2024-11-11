Синоптики предупреждают о морозах в Башкирии

В Башкирии в ближайшие два дня сохранится холодная погода. По прогнозам синоптиков Башгидрометцентра, сегодня, 11 ноября, возможен небольшой снег в некоторых районах. На дорогах ожидается гололедица. Ветер западный, умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит от -4 до -9°C, а при прояснениях может опускаться до -14°C. Днем столбик термометра покажет от -1 до -6°C.
Завтра, 12 ноября, также ожидаются небольшие осадки и гололедица на дорогах. Ночные температуры останутся на уровне -4, -9°C, с возможными понижениями до -14°C, а в дневное время -1, -6°C.