Синоптики предупреждают о морозах в Башкирии

В Башкирии в ближайшие два дня сохранится холодная погода. По прогнозам синоптиков Башгидрометцентра, сегодня, 11 ноября, возможен небольшой снег в некоторых районах. На дорогах ожидается гололедица. Ветер западный, умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит от -4 до -9°C, а при прояснениях может опускаться до -14°C. Днем столбик термометра покажет от -1 до -6°C.