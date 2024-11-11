В Башкирии ищут рыбака, пропавшего после переворота лодки

В Башкирии продолжаются поиски рыбака, который пропал в реке. Спасательные службы совместно с коллегами из Татарстана ведут операцию по его поиску. Как сообщил на совещании в ЦУРе руководитель Государственного комитета РБ по ЧС Кирилл Первов, инцидент произошел, когда лодка с тремя мужчинами перевернулась на территории Татарстана. Один из них сумел выбраться на берег и связаться с экстренными службами.