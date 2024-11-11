Республиканская новогодняя елка в Уфе соберет 1000 детей

В Уфе 25 декабря состоится республиканская новогодняя елка, на которую соберется 1000 детей. Участниками станут отличники учебы, победители различных олимпиад и спортивных соревнований, дети из семей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга. В мероприятии также примут участие дети из многодетных и малоимущих семей, а также с ограниченными возможностями здоровья. Праздничное представление пройдет в двух потоках в Государственном концертном зале «Башкортостан».

Альберт Яримов, и.о. министра образования и науки Башкирии, сообщил об этом на оперативном совещании правительства. Помимо елки, в детских садах и школах организуют традиционные новогодние утренники. В период каникул в муниципалитетах запланированы семейные новогодние игры. Амина Шафикова, и.о. министра культуры Башкирии, добавила, что муниципалитеты сейчас работают над программой культурных мероприятий для детей. С 20 декабря 2024 года по 10 января 2025 года запланировано провести 28 тыс. мероприятий для 1,93 млн человек.