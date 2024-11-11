Стало известно, какая новогодняя культурная программа ждет жителей Башкирии

Жителей Башкирии ожидает яркая новогодняя культурная программа. В течение новогодних каникул в республике пройдет около 28 тысяч мероприятий, из которых 8 тысяч будут проводиться на открытом воздухе. Это станут народные гулянья, ярмарки и различные праздничные программы. Организаторы планируют порядка 700 новогодних представлений, на которые смогут прийти около 200 тысяч зрителей, включая 20 тысяч билетов, выделенных для семей участников СВО.

25 декабря в Уфе пройдет республиканская ёлка для школьников. На оперативном совещании правительства и.о. министра культуры Башкирии Амина Шафикова рассказала о запланированных событиях. Учреждения культуры подготовили интересные программы, среди которых VI Зимний фестиваль Госоркестра РБ и семейные кинопремьеры в кинотеатре «Родина». Киностудия «Башкортостан» организует выездной показ анимационных фильмов в коррекционных школах республики.

Также в библиотеках и музеях пройдут творческие мастер-классы и другие праздничные мероприятия. В преддверии праздников откроются новые клубы в населенных пунктах. В удаленных районах будут работать 11 автоклубов и 9 библиобусов. Узнать о всех мероприятиях и их расписании можно будет с помощью новогоднего календаря на портале «Культурный мир Башкортостана» и на других информационных ресурсах.