Радий Хабиров наградил Максима Забелина орденом Салавата Юлаева

Исполнять обязанности руководителя администрации Главы Башкортостана будет Азат Бадранов, а Максим Забелин возвращается в медицину. С завтрашнего дня он приступает к исполнению обязанностей министра здравоохранения Московской области. Об этом сегодня во время оперативного совещания правительства региона объявил глава республики.

Радий Хабиров поблагодарил коллегу за эффективный и добросовестный труд и наградил Максима Забелина орденом Салавата Юлаева.

Максим Васильевич проработал в республике шесть лет, трудился в непростой для здравоохранения период борьбы с коронавирусной инфекцией, эффективно выполнял серьёзные задачи по развитию республики. Благодарю вас за честный труд и желаю успехов на новой работе. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан