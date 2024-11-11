Радий Хабиров наградил Максима Забелина орденом Салавата Юлаева

Исполнять обязанности руководителя администрации Главы Башкортостана будет Азат Бадранов, а Максим Забелин возвращается в медицину. С завтрашнего дня он приступает к исполнению обязанностей министра здравоохранения Московской области. Об этом сегодня во время оперативного совещания правительства региона объявил глава республики.
Радий Хабиров поблагодарил коллегу за эффективный и добросовестный труд и наградил Максима Забелина орденом Салавата Юлаева.
На совещании Глава Башкортостана сообщил еще о ряде кадровых перестановок. В основной же повестке значилось три вопроса. Говорили о подготовке к новогодним мероприятиям, о готовности к содержанию дорог в зимний период и мерах по борьбе с заболеваемостью острыми респираторными инфекциями.