Радий Хабиров наградил Максима Забелина орденом Салавата Юлаева

Исполнять обязанности руководителя администрации Главы Башкортостана будет Азат Бадранов, а Максим Забелин возвращается в медицину. С завтрашнего дня он приступает к исполнению обязанностей министра здравоохранения Московской области. Об этом сегодня во время оперативного совещания правительства региона объявил глава республики.

Радий Хабиров поблагодарил коллегу за эффективный и добросовестный труд и наградил Максима Забелина орденом Салавата Юлаева.

Максим Васильевич проработал в республике шесть лет, трудился в непростой для здравоохранения период борьбы с коронавирусной инфекцией, эффективно выполнял серьёзные задачи по развитию республики. Благодарю вас за честный труд и желаю успехов на новой работе.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На совещании Глава Башкортостана сообщил еще о ряде кадровых перестановок. В основной же повестке значилось три вопроса. Говорили о подготовке к новогодним мероприятиям, о готовности к содержанию дорог в зимний период и мерах по борьбе с заболеваемостью острыми респираторными инфекциями.

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