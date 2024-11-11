Бойцы из Башкирии отправились на СВО после отпуска

После краткосрочного отпуска военнослужащие отправились в зону проведения спецоперации. Торжественная церемония отправки состоялась перед спорткомплексом «Уфа-Арена». Бойцы приезжали на малую родину на две недели, провели время с близкими, решили бытовые вопросы и с новыми силами вновь возвращаются в строй.