В Башкирии женщина вступила в бой с мужчиной ради спутника

В Башкирии произошла потасовка во дворе города Октябрьский. Водитель и его спутница вышли из машины, чтобы разобраться с мужчиной. Когда женщина увидела, что ее партнера избивают на земле, она решила вмешаться, но даже вместе с ним им не удалось одержать победу над противником.
После небольшой паузы конфликт возобновился, и женщина, решившаяся на крайние меры, вытащила лопату из машины и начала преследовать мужчину по двору. Однако вскоре она вернула лопату обратно в автомобиль, и драка продолжилась. В итоге все участники конфликта разошлись.
Фото: Канал «Видеодозор», ТГ.