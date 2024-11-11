В Башкирии женщина вступила в бой с мужчиной ради спутника

В Башкирии произошла потасовка во дворе города Октябрьский. Водитель и его спутница вышли из машины, чтобы разобраться с мужчиной. Когда женщина увидела, что ее партнера избивают на земле, она решила вмешаться, но даже вместе с ним им не удалось одержать победу над противником.

Фото №1 - В Башкирии женщина вступила в бой с мужчиной ради спутника

После небольшой паузы конфликт возобновился, и женщина, решившаяся на крайние меры, вытащила лопату из машины и начала преследовать мужчину по двору. Однако вскоре она вернула лопату обратно в автомобиль, и драка продолжилась. В итоге все участники конфликта разошлись.

Фото: Канал «Видеодозор», ТГ.

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