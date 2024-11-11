В Башкирии женщина вступила в бой с мужчиной ради спутника

В Башкирии произошла потасовка во дворе города Октябрьский. Водитель и его спутница вышли из машины, чтобы разобраться с мужчиной. Когда женщина увидела, что ее партнера избивают на земле, она решила вмешаться, но даже вместе с ним им не удалось одержать победу над противником.