Школьники Башкирии смогут отправиться в «Артек»

50 школьников из республики отправятся в международный детский центр «Артек». Они получили путевки в лагерь благодаря хорошей учебе, достижениям в предметных олимпиадах, спортивных соревнованиях, различных конкурсах. Еще десять ребят едут по квоте.

Это дети погибших участников и ветеранов СВО. Их поездка организована при содействии регионального филиала Госфонда «Защитники Отечества». Лагерь в Крыму принимает детей круглый год. По словам организаторов, программа образования, досуга и отдыха 13-й смены будет насыщена различными мероприятиями.