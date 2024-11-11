В Уфе прошло собрание Федерации велоспорта республики

На нем присутствовали ее представители, а также тренеры отделений спортшкол городов и районов Башкортостана. Главная тема — подведение итогов выступления башкирских атлетов в соревнованиях за последние полгода и определение вектора развития вида спорта, создание резерва.

В конце ноября состоится заседание федерации велоспорта страны, где пройдут выборы руководителя всероссийской федерации велоспорта. На собрании будет присутствовать и делегат нашего региона. Еще решается вопрос, кто им станет. В 2023 году в Уфе прошла конференция федерации, где был избран состав правления по должностям. В него входят три человека.

В республике выстроена система подготовки спортсменов высокого уровня. Сейчас задача — удержать эту планку. В этом году в республике прошел этап велогонки «Тур России» на территории трех муниципальных образований. А также состоялись 11 этапов Кубка республики по велоспорту. Заезды проводились в разных городах.