Уборка снега и кадровые перестановки: итоги оперативки с Радием Хабировым

Республиканская новогодняя ёлка пройдёт 25 декабря в концертном зале «Башкортостан», и посетят её порядка одной тысячи детей. О подготовке к праздничным мероприятиям говорили сегодня на оперативном совещании правительства региона. Также там обсуждали готовность к содержанию дорог в зимний период и меры по борьбе с заболеваемостью острыми респираторными инфекциями. Началось же совещание с объявления главой республики ряда кадровых перестановок.

Орден Салавата Юлаева как благодарность за эффективный и добросовестный труд теперь уже бывшему руководителю администрации главы Башкортостана. Максим Забелин возвращается в медицину. С завтрашнего дня он будет исполнять обязанности министра здравоохранения Московской области.

Максим Васильевич принял решение возвратиться в медицину. Ему поступило предложение возглавить систему здравоохранения Московской области. С завтрашнего дня он приступит к своим новым обязанностям. Максим Васильевич проработал в республике шесть лет, трудился в непростой для здравоохранения период борьбы с коронавирусной инфекцией, эффективно выполнял серьёзные задачи по развитию республики. Благодарю вас за честный труд и желаю успехов на новой работе. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Шесть лет, проведённых в республике, – значимая страница моей жизни. Хочу поблагодарить вас, Радий Фаритович, всех коллег за доверие и возможность работать на благо Башкортостана и его жителей. Этот опыт я буду использовать и дальше. Я горд тем, что был частью большой и эффективной управленческой команды республики. Максим Забелин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан

Исполнять обязанности руководителя администрации Главы Башкортостана будет Азат Бадранов. Что касается основной повестки оперативного совещания правительства, в самом начале участники обсудили подготовку республики к новогодним мероприятиям.

Этой зимой в регионе планируют установить в муниципалитетах 1865 праздничных елей и организовать 826 новогодних городков. Республиканская ёлка пройдёт в ГКЗ «Башкортостан» 25 декабря. Радий Хабиров попросил обратить особое внимание проведению мероприятий в районах. Руководитель региона поручил провести в муниципалитетах новогодние ёлки для особенных детей.

У нас в регионе 20 тысяч таких детей. Каждый глава муниципалитета должен определить дату мероприятия, программу, какие подарки вручат. Я ежегодно поздравляю ребят на «Аксаковской ёлке», общаюсь с ними. Поэтому личная вовлечённость в этом вопросе обязательна. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Количество заболевших коронавирусом в Башкортостане за последнюю неделю резко снизилось. С эпидемиологической ситуацией в регионе на оперативном совещании ознакомил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики. Также он рассказал о мерах по борьбе с заболеваемостью острыми респираторными инфекциями.