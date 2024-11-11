Уборка снега и кадровые перестановки: итоги оперативки с Радием Хабировым

Республиканская новогодняя ёлка пройдёт 25 декабря в концертном зале «Башкортостан», и посетят её порядка одной тысячи детей. О подготовке к праздничным мероприятиям говорили сегодня на оперативном совещании правительства региона. Также там обсуждали готовность к содержанию дорог в зимний период и меры по борьбе с заболеваемостью острыми респираторными инфекциями. Началось же совещание с объявления главой республики ряда кадровых перестановок.
Орден Салавата Юлаева как благодарность за эффективный и добросовестный труд теперь уже бывшему руководителю администрации главы Башкортостана. Максим Забелин возвращается в медицину. С завтрашнего дня он будет исполнять обязанности министра здравоохранения Московской области.
Исполнять обязанности руководителя администрации Главы Башкортостана будет Азат Бадранов. Что касается основной повестки оперативного совещания правительства, в самом начале участники обсудили подготовку республики к новогодним мероприятиям.
Этой зимой в регионе планируют установить в муниципалитетах 1865 праздничных елей и организовать 826 новогодних городков. Республиканская ёлка пройдёт в ГКЗ «Башкортостан» 25 декабря. Радий Хабиров попросил обратить особое внимание проведению мероприятий в районах. Руководитель региона поручил провести в муниципалитетах новогодние ёлки для особенных детей.
Количество заболевших коронавирусом в Башкортостане за последнюю неделю резко снизилось. С эпидемиологической ситуацией в регионе на оперативном совещании ознакомил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики. Также он рассказал о мерах по борьбе с заболеваемостью острыми респираторными инфекциями.
Для уборки последствий снегопадов и гололедицы на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значения протяженностью более 23 тысяч километров задействуют порядка 1200 специализированных машин. 176 единиц спецтехники будут обслуживать федеральные трассы. Под занавес оперативного совещания обсудили готовность дорожного комплекса республики к работе в зимний период.