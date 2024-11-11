Призывники из Башкирии отправились к месту службы

В Уфе состоялась отправка эшелона с призывниками. Ряды вооруженных сил страны пополнили более двухсот молодых людей. В течение года солдаты из нашей республики будут служить в войсковых частях — от Калининграда до Дальнего Востока. За три дня они прошли все необходимые процедуры: медкомиссия, сбор документов. В зону проведения спецоперации, а также в Курскую область юношей направлять не будут, напомнили в Башвоенкомате.
Всего несколько дней назад эти юноши были на гражданке. Сегодня уже поступают в распоряжение своих воинских частей.
Перед тем как сбросить с себя «гражданку» и облачиться в военную форму, призывники проходят контрольное медицинское освидетельствование. По словам врачей, здоровье ребят в целом удовлетворительное. Им предоставлено проживание и трёхразовое питание.
Обувь, военная форма и даже трусы с носками. На место службы новобранцы отправятся в полном обмундировании. В придачу — сумка с логотипом «Армия России», в которой всё самое необходимое. Сегодня группа из 21 солдата уже уехали на службу в Хабаровск.
Тем временем в соцсетях распространилась фейковая информация о том, что призывников собирают в «курские батальоны» для отправки в зону боевых действий. В Башвоенкомате эту информацию опровергают. Все новобранцы будут служить в воинских частях нашей страны. Через год после окончания службы они все вернутся домой.
Всего в осенний призыв из Башкортостана к местам прохождения службы отправятся более 4 тыс. призывников. Новобранцами укомплектуют все виды и войска Вооружённых сил, а также воинские части других федеральных органов исполнительной власти. При этом призывники не будут служить в зоне специальной военной операции.