Призывники из Башкирии отправились к месту службы

В Уфе состоялась отправка эшелона с призывниками. Ряды вооруженных сил страны пополнили более двухсот молодых людей. В течение года солдаты из нашей республики будут служить в войсковых частях — от Калининграда до Дальнего Востока. За три дня они прошли все необходимые процедуры: медкомиссия, сбор документов. В зону проведения спецоперации, а также в Курскую область юношей направлять не будут, напомнили в Башвоенкомате.

Всего несколько дней назад эти юноши были на гражданке. Сегодня уже поступают в распоряжение своих воинских частей.

Отправка сегодня ночью, отправляемся в Подмосковье, Нацгвардия. Родители ничего не говорят, говорят, всем надо служить. Все мужики должны через это пройти. Радмир Баязгулов, новобранец

Перед тем как сбросить с себя «гражданку» и облачиться в военную форму, призывники проходят контрольное медицинское освидетельствование. По словам врачей, здоровье ребят в целом удовлетворительное. Им предоставлено проживание и трёхразовое питание.

Отправляюсь в Дзержинск. Проживаю здесь с 7 ноября. 5 дней тут нахожусь. Хорошее проживание. Очень хорошее питание. Сбалансированное, хорошее. На обед дают салат, суп и второе, обычно либо гречка, либо макароны. Ильнар Фазлыев, новобранец

Обувь, военная форма и даже трусы с носками. На место службы новобранцы отправятся в полном обмундировании. В придачу — сумка с логотипом «Армия России», в которой всё самое необходимое. Сегодня группа из 21 солдата уже уехали на службу в Хабаровск.

Мужчина должен служить. Но ничего, год пройдёт, зато мужчиной вернёмся. Тут очень хороший персонал, люди, которые за нами по вечерам смотрят, чтобы беспорядка не было. Обращались очень хорошо, кормили очень хорошо. Ильдар Аманов, новобранец

Тем временем в соцсетях распространилась фейковая информация о том, что призывников собирают в «курские батальоны» для отправки в зону боевых действий. В Башвоенкомате эту информацию опровергают. Все новобранцы будут служить в воинских частях нашей страны. Через год после окончания службы они все вернутся домой.

На счёт курса. Я не знаю, откуда информация. В плане отправок, как было сказано, что 12 числа все 300 по статистике, ни в октябре, ни в ноябре не было такого. С полной ответственностью заявляю, что это ложная информация, потому что это не соответствует действительности. Спартак Джикаев, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Республики Башкортостан, полковник