В Уфе провели уникальную операцию на сердце

Республиканские врачи впервые провели уникальное лечение нарушений ритма сердца. Это новый вид комбинированной операции, состоящий из двух этапов. Операции проводила мультидисциплинарная бригада хирургов клиники БГМУ. На сегодняшний день прооперированы более 20 пациентов с разной степенью тяжести заболевания, при которых консервативные методы оказываются недостаточно эффективными.

Всего несколько дней понадобилось, чтобы в сердцах этих мужчин восстановился нормальный, регулярный ритм. Еще 4 дня назад каждого из них мучала аритмия, сегодня они уже готовы вернуться к обычной жизни и мечтают о зимней рыбалке.

Это новый метод малоинвазивного хирургического вмешательства, при котором открытая операция не требуется, отчего значительно сокращается время восстановления и снижаются риски. Поэтому и возрастных ограничений на проведение операции нет. Ее проводят даже тогда, когда консервативные методы оказываются недостаточно эффективными. Фарит Яхин из Агидели. В клинике уже во второй раз, год назад ему ставили окклюдер на сердце.

Как это работает: катетер подводится к сердцу через крупные сосуды и под рентгеновским контролем направляется к целевым участкам в сердце. Там с помощью высокочастотного радиоволнового излучения точечным нагреванием разрушаются участки сердечной ткани, которые и вызывают нарушения ритма. В большинстве случаев достаточно одной процедуры.