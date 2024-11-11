В Уфе во Дворце борьбы прошел день открытых дверей

На новом спортобъекте состоялся день открытых дверей. Дети с родителями смогли изучить комплекс изнутри и познакомиться с такими видами спорта, как грэпплинг, вольная борьба, дзюдо и самбо.

Батырята и тигры-дзюдоисты — главные герои фотосъемки. В этот день всех гостей дворца борьбы встречали талисманы и символы спортивной борьбы, дзюдо и самбо. День открытых дверей — уникальная возможность осмотреть дворец борьбы снаружи и изнутри, ознакомиться с инфраструктурой спортобъекта и его логистикой.

Так за один день новый спортобъект посетили тысячи детей и взрослых. Мероприятие проходило для ребят, которые уже успели записаться на тренировки по спортивной борьбе, самбо и дзюдо, а также для тех, кто еще выбирает вид спорта для ребенка.

Каждая обзорная экскурсия по дворцу занимала примерно час. За это время жители республики, а также будущие чемпионы могли посмотреть основной и тренировочные спортивные залы, зону гостиницы и ресторана, раздевалки.

Во Дворце борьбы — в одном из главных подарков к 450-летию Уфы — пять залов для единоборств и общей физической подготовки, а также универсальный на 3400 посадочных мест. Кроме этого, в перспективе заработают тренажерные залы, бассейн и гостиница.

Для детей и их родителей провели вводную тренировку. В вольной борьбе и грэпплинге с мастер-классом выступили опытные спортсмены, победители Спартакиады учащихся России и первенства страны. В самбо свои навыки продемонстрировала двукратная победительница первенства мира Алия Мухаметьянова.

Амир Суфияров, будучи юным дзюдоистом, только вернулся с золотой медалью из Оренбурга с межрегионального турнира. Совсем скоро он и другие ребята смогут тренироваться в этом зале.