Стало известно состояние ребёнка, который пострадал в школьном автобусе в Башкирии

Напомним, автобус с семью детьми съехал в кювет и перевернулся, когда вёз школьников из учебного учреждения домой. ДТП произошло из-за неблагоприятных явлений – гололеда и колеи.

После аварии один из школьников пожаловался на боль в пояснице. Мальчику была оказана оперативная помощь. Его госпитализировали в Бирск. Состояние ребёнка удовлетворительное. Врачам предстоит уточнить диагноз.