В Уфе наградили подростка, который защитил женщину от преступников

В Уфе наградили юного Константина К., который защитил женщину от преступников. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.

В феврале мальчик стал свидетелем нападения на женщину. Он не растерялся и бросился на помощь. Константин оттолкнул нападающего, но второй злоумышленник повалил самого подростка. Мальчика собирались избить, но он сумел дать отпор. Женщина осталась невредимой, а хулиганов быстро задержали.