В Уфе наградили подростка, который защитил женщину от преступников

В Уфе наградили юного Константина К., который защитил женщину от преступников. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.

Фото №1 - В Уфе наградили подростка, который защитил женщину от преступников

В феврале мальчик стал свидетелем нападения на женщину. Он не растерялся и бросился на помощь. Константин оттолкнул нападающего, но второй злоумышленник повалил самого подростка. Мальчика собирались избить, но он сумел дать отпор. Женщина осталась невредимой, а хулиганов быстро задержали.

Юноша стал героем Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества». Министр внутренних дел по РБ генерал-лейтенант полиции Александр Прядко наградил Константина памятной медалью, почетной грамотой МВД и ценными подарками за храбрость.

Фото: МВД по РБ. 

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