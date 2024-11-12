В Уфе наградили подростка, который защитил женщину от преступников

В Уфе наградили юного Константина К., который защитил женщину от преступников. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.
В феврале мальчик стал свидетелем нападения на женщину. Он не растерялся и бросился на помощь. Константин оттолкнул нападающего, но второй злоумышленник повалил самого подростка. Мальчика собирались избить, но он сумел дать отпор. Женщина осталась невредимой, а хулиганов быстро задержали.
Юноша стал героем Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества». Министр внутренних дел по РБ генерал-лейтенант полиции Александр Прядко наградил Константина памятной медалью, почетной грамотой МВД и ценными подарками за храбрость.
Фото: МВД по РБ.